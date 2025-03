Filipijnse ambassade zwijgt over komst dochter Duterte

DEN HAAG (ANP) - De Filipijnse ambassade in Nederland wil niets zeggen over de komst van vicepresident Sara Duterte van de Filipijnen. De dochter van de opgepakte oud-president Rodrigo Duterte zou onderweg zijn naar Nederland.

Vader Duterte is aangehouden op verzoek van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Hij wordt vervolgd voor de dood van zeker 43 mensen tussen 2011 en 2019 tijdens zijn 'oorlog tegen drugs'. Rodrigo Duterte landt naar verwachting later op woensdag in Rotterdam en wordt daarvandaan naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. Sara Duterte is volgens haar kantoor ook onderweg naar Nederland omdat ze hier met advocaten wil praten over waar haar vader naartoe wordt gebracht.

Maar waar Sara Duterte precies naartoe gaat, blijft onduidelijk. Het is "niet aan de ambassade" van de Filipijnen om iets te zeggen over het bezoek, zegt een medewerkster.