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Filipijnse ex-president Duterte voor het eerst in persoon bij ICC

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 11:00
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DEN HAAG (ANP) - De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst in persoon verschenen bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat gebeurde tijdens een voorbereidende zitting in de zaak tegen hem. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn gewelddadige aanpak tegen drugs.
De 81-jarige Duterte was sinds maart 2025 niet meer in het openbaar gezien. Hij werd kort na zijn arrestatie op de luchthaven van Manilla overgebracht naar een gevangenis in Nederland. Enkele dagen later verscheen Duterte via een videolink bij zijn eerste hoorzitting voor het strafhof, waarbij hij vermoeid oogde. Daarna is hij niet meer bij zittingen gezien.
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