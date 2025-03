Filipijnse minister: Duterte goed behandeld op weg naar Nederland

MANILLA (ANP) - De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is goed behandeld tijdens zijn vlucht naar Nederland, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jonvic Remulla tegen de Filipijnse nieuwszender ABS-CBN. Duterte's dochter Veronica claimde eerder dat haar vader te weinig medische zorg ontving en dat hij slechts een sandwich had gekregen tijdens de acht uur durende vlucht van Manilla naar Dubai.

Volgens minister Remulla klopt dat niet en leek het juist alsof de oud-president eerste klas vloog. "Ik denk dat hij zich voelt zoals elke miljardair in dit land." Duterte zou ook zelf niet geklaagd hebben. Hij antwoordde alleen niet op vragen over allergieën of medicijngebruik. De sandwich was daardoor het veiligst om aan hem te geven. Bij zijn stop in Dubai zou Duterte om Filipijns eten hebben gevraagd.

Remulla zegt dat er drie dokters mee waren op de vlucht om de gezondheid van de oud-president te controleren en dat er goed voor hem gezorgd werd.