Filmpjes en minder vragen in nieuw theorie-examen auto

RIJSWIJK (ANP) - Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wijzigt het theorie-examen voor het autorijbewijs per 7 april. Het onderdeel gevaarherkenning met foto's vervalt. In het nieuwe examen zien kandidaten korte animatiefilmpjes die verkeerssituaties schetsen.

"Deze filmpjes toetsen onder andere elementen van gevaarherkenning, zoals waarnemen en voorspellen, waarbij de kandidaat moet aangeven wat er gaat gebeuren of hoe daarop te handelen", meldt de instantie donderdag. Het nieuwe theorie-examen telt ook minder vragen: vijftig in plaats van de huidige 65. Een kandidaat slaagt als binnen een half uur minstens 44 vragen goed zijn beantwoord.

Bovendien is het examen niet meer opgesplitst in drie onderdelen, maar vormt het één geheel. "We gooien het in de mix en we kunnen het in de nieuwe vorm met minder vragen doen", zegt een woordvoerder van het CBR. Volgens de organisatie blijft het niveau van het theorie-examen gelijk. "In deze vernieuwde vorm kan beter getoetst worden of de kandidaat de benodigde kennis en inzicht in de verkeersregels heeft en dit kan toepassen in verschillende verkeerssituaties."