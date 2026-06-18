Financiën tast in het duister over identiteit en buit van hacker

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Financiën heeft niet kunnen vaststellen wie verantwoordelijk was voor een digitale inbraak bij het departement op 19 maart. Er zijn waarschijnlijk gegevens buitgemaakt, maar welke precies is "naar verwachting niet te reconstrueren". Dat meldt minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) aan de Tweede Kamer.

De hacker heeft volgens de bewindsman misbruik gemaakt van een niet eerder ontdekte kwetsbaarheid in de software waarmee medewerkers kunnen inloggen. De leverancier heeft inmiddels maatregelen getroffen en andere klanten daarover geïnformeerd. Het ministerie zegt van het incident te hebben geleerd.

De hack heeft geen schade aan de systemen veroorzaakt, mede doordat tijdig is ingegrepen, schrijft Heinen. Dat de dader niet is gevonden, is volgens hem niets bijzonders. "Bij dergelijke geavanceerde inbraken is het zelden mogelijk om erachter te komen wie of welke partij ervoor verantwoordelijk is."