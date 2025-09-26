FIOD legt beslag op 44 auto's om fraude, 4 aanhoudingen

UTRECHT (ANP) - De FIOD heeft beslag gelegd op 44 auto's, fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, computers, contant geld, bankrekeningen, een bitcoin en twintig dure horloges in een onderzoek naar fraude met de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm). Naar verwachting is voor vele miljoenen euro's aan aanschafbelasting te weinig geheven. Vier mannen zijn afgelopen dinsdag aangehouden. Bpm is de belasting die over geïmporteerde auto's en motoren moet worden betaald.

De mannen van 20, 32, 35 en 45 jaar uit de gemeenten Kampen, Lelystad en Utrecht maakten vermoedelijk gebruik van onjuiste taxatierapporten. Drie van hen werken in de autobranche en dienden voor hun onderneming aangiften bpm in. Hiervoor worden taxatierapporten opgemaakt om het bpm-bedrag te betalen. De taxatierapporten, waarin niet bestaande schades waren vermeld, werden opgesteld door onder meer het bedrijf van de 45-jarige Utrechtse verdachte. Volgens de FIOD gaat het vermoedelijk om tientallen, mogelijk honderden aangiften met taxatierapporten die niet klopten.