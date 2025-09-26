Slowakije beperkt lhbtiq+-rechten en EU-recht in grondwet

BRATISLAVA (ANP/AFP/RTR) - Het Slowaakse parlement heeft een aanpassing van de grondwet goedgekeurd, waardoor de rechten van lhbtiq+'ers worden beperkt. Ook staat nu in de grondwet dat het nationale recht boven de wetgeving van de Europese Unie geldt.

Binnen de EU geldt in principe juist dat Europese wetgeving voorrang heeft boven het nationale recht als daar verschillen tussen bestaan.

Het voorstel ging over het constitutioneel vastleggen van de "nationale identiteit". Daardoor wordt het onder meer moeilijker om in transitie te gaan.

Demonstratie

Volgens nieuwssite Dennik N is het onverwacht dat de grondwetswijziging de benodigde drievijfdemeerderheid wist te behalen. In juni werd een stemming nog uitgesteld, omdat de regering te weinig steun had voor de plannen. Ook leden van de oppositie hebben nu voor het voorstel gestemd.

Afgelopen dinsdag gingen nog duizenden Slowaken de straat op om te demonstreren tegen de regering van Fico.