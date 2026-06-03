Fiscus hoeft toeslagenouders voorlopig geen dwangsom te betalen

DEN HAAG (ANP) - De overheid hoeft voorlopig geen dwangsom te betalen aan gedupeerden van de toeslagenaffaire die te lang wachten op een beslissing over schadevergoeding. De dwangsommen worden opgeschort tot 3 juni volgend jaar. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

De Dienst Toeslagen van de Belastingdienst moet beslissen hoeveel schade de gedupeerden hebben geleden en dus ook hoeveel geld ze terug mogen krijgen. Als ouders te lang wachten op een antwoord, kunnen ze naar de rechter stappen om de dienst tot een beslissing te dwingen. Die heeft daar dan twee weken de tijd voor.

Volgens de hoogste bestuursrechter is het stelsel echter "volledig vastgelopen". Het is niet haalbaar om binnen twee weken te beslissen, en het is ook niet mogelijk om te bepalen wat dan wel een goede termijn is, die "niet onnodig lang, maar ook niet onrealistisch kort is". Eerdere dwangsommen hebben niets opgeleverd.

Sterker nog, volgens de Raad van State moeten toeslagenouders waarschijnlijk nog langer wachten op een beslissing door de vele rechtszaken van ouders die te lang hebben moeten wachten.