Fiscus is mogelijk georganiseerde miljoenenfraude op het spoor

DEN HAAG (ANP) - De Belastingdienst is mogelijk een nieuwe, georganiseerde vorm van fraude op het spoor waarbij "groepen Bulgaarse ingezetenen" betrokken zijn. Voor zover bekend is daardoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen gebruikt worden om geld te ontvangen van de fiscus.

Ongeveer twee derde van dat bedrag kan waarschijnlijk niet meer worden teruggehaald. Of het daarbij blijft, wordt nog onderzocht, meldt staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën) aan de Tweede Kamer.