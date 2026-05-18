Nobelprijswinnares Narges Mohammadi ontslagen uit het ziekenhuis

door anp
maandag, 18 mei 2026 om 12:46
TEHERAN (ANP) - De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is zondag ontslagen uit het ziekenhuis, meldt haar stichting op sociale media. De activist, die eerder in de gevangenis zat, mag naar huis en heeft de komende weken nog afspraken in het ziekenhuis, aldus de stichting.
Het is "absoluut essentieel" dat Mohammadi nauwlettend in de gaten wordt gehouden door haar artsen, zegt de stichting. Die zouden hebben gezegd dat ze rust nodig heeft en minstens acht maanden in een rustige omgeving moet verblijven, "volledig vrij van externe stressfactoren". Mohammadi heeft al langer een slechte gezondheid en lag in het ziekenhuis vanwege een hartaandoening.
Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de gevangenisstraf van Mohammadi, die ze kreeg opgelegd voor samenzwering, medeplichtigheid aan het plegen van misdrijven en propagandistische activiteiten. Ook toen ze in 2023 de Nobelprijs kreeg voor haar inzet voor mensenrechten en tegen de onderdrukking van vrouwen, zat ze al vast.
