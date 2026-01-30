Flevoland en Lelystad blij met duidelijkheid over vliegveld

LELYSTAD (ANP) - De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad zijn "ontzettend blij" dat de nieuwe regeringscoalitie Lelystad Airport ook voor burgervluchten wil openstellen. "Opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten is voor Lelystad en de regio van groot belang", stelt burgemeester Mieke Baltus. "Samen met de provincie Flevoland en Lelystad Airport hebben wij ons er altijd hard voor gemaakt en er is flink geïnvesteerd."

Volgens Baltus gaan het bedrijfsleven, de toeristisch-recreatieve sector, de maatschappelijke partners en de kennis-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen ervan uit dat de opening van de luchthaven voor een stevige economische impuls gaat zorgen. "Het is voor ons als gemeente vanzelfsprekend dat bij deze ontwikkelingen rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden en ondernemers", zegt Baltus.

Flevoland stelt dat er door het voornemen van de nieuwe coalitie "een einde komt aan zo'n tien jaar onzekerheid en onduidelijkheid over de toekomst van de luchthaven".

Bezwaren actiegroepen

De Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) vindt het besluit van de nieuwe coalitie "teleurstellend". NMFF-directeur Vera Dam wijst erop dat er nog veel onduidelijkheid is over de effecten van het aanwijzen van de luchthaven als vliegbasis voor F-35-gevechtsvliegtuigen en het openstellen van de luchthaven voor de civiele luchtvaart. "We weten bijvoorbeeld niet wat dat betekent voor de natuur en het geluid in de omgeving", zegt Dam. Verder wijst ze erop dat er nog geen natuurvergunning is voor Lelystad Airport.

Stichting Red de Veluwe vindt het besluit van VVD, D66 en CDA onbegrijpelijk en adviseert de coalitie te luisteren naar de bezwaren van 26 actiegroepen, alle Veluwse gemeenten en de provincies Overijssel en Gelderland.