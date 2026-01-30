ECONOMIE
FBI neemt onderzoek naar dood Alex Pretti over

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 16:32
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse recherchedienst FBI heeft het onderzoek naar de dood van Alex Pretti overgenomen, de anti-ICE-demonstrant die afgelopen week door kogels van federale agenten om het leven kwam in Minneapolis, Minnesota. Dat meldt CBS News op basis van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, waaronder onder meer de omstreden migratiedienst ICE en de grenspolitie valt.
Het onderzoek was aanvankelijk ondergebracht bij een van de ministeriële diensten. Dat leidde vanuit verschillende hoeken tot vragen, omdat die dienst niet is uitgerust om dergelijk onderzoek naar schietincidenten te doen. Volgens CBS zou het onder meer ontbreken aan kennis en kunde om ballistisch en forensisch onderzoek te doen.
Pretti overleed na een conflict met agenten van de grenspolitie. Eerder kwam ook de 37-jarige Renée Good om het leven, zij doordat ze werd doodgeschoten door ICE-agenten. In beide gevallen verdedigden federale autoriteiten aanvankelijk het optreden van hun diensten, met grote protesten tot gevolg.
