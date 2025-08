Flevoland mag van rechter edelherten in Oostvaardersplassen doden

ALMERE (ANP) - De provincie Flevoland mag edelherten in de Oostvaardersplassen voorlopig laten afschieten, maar de Raad van State stelt daar wel een voorwaarde aan. Staatsbosbeheer, de eigenaar en beheerder van het natuurgebied, moet de genetische diversiteit van de roedel goed in de gaten houden en indien nodig mannelijke herten bijplaatsen. Dat heeft de bestuursrechter besloten in een kort geding dat was aangespannen door de Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer (Stamina).

De Raad van State oordeelde onlangs in een tussenuitspraak in een andere zaak dat Flevoland beter moet onderbouwen hoe inteelt onder de edelherten wordt voorkomen. De provincie krijgt daarvoor zestien weken de tijd. Op dit moment zijn er ruim 750 edelherten in de Oostvaardersplassen. Flevoland wil de populatie terugbrengen tot maximaal vijfhonderd dieren.

Omdat het afschieten in principe op 1 augustus hervat zou worden, had Stamina een spoedzaak aangespannen om dit te laten verbieden.