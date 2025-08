Netanyahu: Hamas totaal verslaan om gijzelaars vrij te krijgen

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft beklemtoond dat Israël de Palestijnse beweging Hamas "compleet" moet verslaan om de resterende gijzelaars in de Gazastrook te bevrijden. Daarnaast zal volgens hem Hamas geen bedreiging meer vormen voor Israël.

Netanyahu gaat volgens Israëlische media dinsdagavond in overleg met onder anderen legerleider generaal Eyal Zamir, minister van Defensie Israel Katz en minister voor Strategische Zaken Ron Dermer. De premier wil de operaties in de Gazastrook uitbreiden.

Media hebben eerder bericht dat Netanyahu de hele Gazastrook wil bezetten, ondanks kritiek uit militaire kringen. Legerleider Zamir zou er niets voor voelen. Gevreesd wordt dat de militaire operaties te veel moeite zijn voor de strijdkrachten en dat gijzelaars zullen worden geëxecuteerd.

The Times of Israel meldt dat er ook in het kabinet van Netanyahu verdeeldheid is over plannen de hele strook te bezetten. Het leger heeft al zeker driekwart ervan in handen.