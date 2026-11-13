Flightradar: duizenden vluchten onderweg naar luchthavens VS

WASHINGTON (ANP) - Er bevinden zich meer dan 3000 vluchten in de lucht op weg naar Amerikaanse luchthavens, meldt FlightRadar op het socialemediaplatform X. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit houdt alle vliegtuigen in het hele land aan de grond, vanwege problemen met de communicatie.

Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt met vluchten die op dit moment al in de lucht zijn. Luchtvaartmaatschappij United Airlines stelt dat die vliegtuigen hun vlucht zullen voortzetten.

De website FlightAware meldt dat vooralsnog rond de 7000 vluchten vertraging hebben opgelopen of geannuleerd zijn vanwege het vliegverbod. Dat aantal zal naar verwachting snel oplopen. De FAA heeft geen indicatie gegeven wanneer het verbod kan worden opgeheven.