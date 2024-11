Flinke overstromingen in Wales door storm Bert

PONTYPRIDD (ANP) - Het zuiden van Wales kampt met flinke overstromingen als gevolg van storm Bert, melden diverse media waaronder de BBC en Sky News. De storm brengt sterke wind, zware regenval, sneeuw en ijs met zich mee, ook elders in Wales en in de westelijke delen van Engeland en Schotland.

Zuid-Wales heeft op sommige plaatsen meer dan 100 millimeter regen gehad. Op beelden van de BBC is te zien hoe bewoners van de plaats Pontypridd water scheppen uit hun ondergelopen huizen. De rivier de Taff is er buiten haar oevers getreden, waardoor huizen en auto's onder water zijn komen te staan.

De politie van Noord-Wales meldde zondagmiddag dat het levenloze lichaam van een vermiste man is gevonden. In Denbighshire, eveneens in het noorden van Wales, zijn vijf volwassenen en vijf kinderen gered uit een huis dat was overspoeld met puin na een aardverschuiving op zaterdag. Elders in het Verenigd Koninkrijk, nabij het Engelse Winchester, kwam zaterdag al een man om nadat een boom zijn auto had geraakt.

Waarschuwingen

Weerdeskundigen zeggen dat de ergste regen nu langzaam oostwaarts trekt naar Engeland, waar de Midlands en het zuidwesten ook overstromingen kunnen krijgen. Er zijn meer dan honderd waarschuwingen afgegeven voor overstromingen in het VK. Gele waarschuwingen voor wind en regen blijven van kracht voor West-Schotland, Zuid-Engeland en Wales, evenals voor Noord-Ierland.

Volgens PowerOutage, een data-aggregator, zaten zondagmiddag nog meer dan 17.000 gebouwen in het VK zonder stroom.