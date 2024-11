Organisatie Davis Cup verdedigt 'armoedig' afscheid voor Nadal

MALAGA (ANP) - De organisatie van de Davis Cup heeft zich verdedigd na de ontstane kritiek op het afscheid voor Rafael Nadal. Volgens David Haggerty, de baas van tennisbond ITF, is de ceremonie precies verlopen zoals de 22-voudig grandslamkampioen dat zélf wenste.

Spanje verloor dinsdagavond met 2-1 van Nederland. Het afscheid van de 38-jarige legende volgde pas na het beslissende dubbelspel, waarin Nadal niet in actie kwam. Collega's Roger Federer en Novak Djokovic waren niet aanwezig bij het afscheid. Naar verluidt wilde Djokovic dit weekend wel naar Málaga afreizen als Nadal nog in het toernooi zat.

"Het is niet het moment om iemand de schuld te geven, maar het gevoel is dat we iets armoedigs hebben meegemaakt", liet coach Carlos Moya tegenover het radiostation Onda Cero optekenen. "Het is waar dat we het over een dinsdagavond hadden, maar we wisten al maanden dat als Spanje zou verliezen, Nadal die dag met pensioen zou zijn gegaan. Het was een afscheid dat niet paste bij wat Rafa voor deze sport heeft betekend." Toni Nadal, de voormalig coach van Nadal, voegde daaraan toe: "Ik had liever iets anders gezien, meer in lijn met zijn ongelooflijke carrière. Het had een dynamischer ceremonie kunnen zijn."

'Zijn voorbeeld'

Op de slotdag van het landentoernooi werd Haggerty met de kritiek uit het kamp van Nadal geconfronteerd. Ook tennisfans spraken hun verbazing uit over het in hun ogen bescheiden karakter van de ceremonie, die pas na middernacht plaatsvond.

"We vonden het erg belangrijk om te luisteren naar wat Rafa wilde en hoe hij geëerd wilde worden. Dat is wat we deden; we namen zijn voorbeeld en leverden dat", zei de voorzitter zondagmiddag op een persmoment. "Mensen mogen hun mening hebben, of die nou terecht is of niet. Maar wij leverden de ceremonie die Rafa wilde."