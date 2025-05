Nederland minder in trek bij buitenlandse studenten

DEN HAAG (ANP) - Het aantal buitenlanders dat naar Nederland komt om te studeren, stagneert. Dit collegejaar hebben bijna 52.000 mensen uit andere landen zich nieuw ingeschreven voor een studie in Nederland. Dat is maar 0,4 procent meer dan het vorige studiejaar. "De kleinste toename sinds 2007-08", constateert de organisatie Nuffic, die zich inzet voor internationalisering in het hoger onderwijs.

Ook het totale aantal buitenlandse studenten stijgt nauwelijks meer. Dit studiejaar staan ruim 131.000 internationale studenten in Nederland ingeschreven. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder, volgens Nuffic het kleinste groeipercentage in tien jaar.

Bij de bacheloropleidingen daalt het aantal nieuwe inschrijvingen al. Hogescholen zagen 7 procent minder buitenlandse studenten zich aanmelden voor die fase van de studie. Bij universiteiten ging het om een daling van 5 procent.

Duitse studenten

Het aantal buitenlandse studenten dat zich registreert voor een masterstudie stijgt nog wel, maar dit kan op den duur ook gaan dalen. "Een afname van nieuwe internationale bachelorstudenten zou op termijn kunnen leiden tot een daling bij de masteropleidingen", aldus Nuffic.

Bij universitaire studies techniek stijgt het aantal buitenlandse studenten vooralsnog wel. In Eindhoven en Delft groeide het aantal inschrijvingen met meer dan 20 procent. Volgens Nuffic kan dat goed zijn voor de Nederlandse economie, omdat bedrijven in de techniek kampen met een tekort aan personeel.

Duitsland is en blijft met afstand het belangrijkste land van herkomst voor buitenlandse studenten, maar hun aantal is voor het eerst sinds 2008 gedaald tot onder de 20.000. Daarna volgen Italië (ruim 8600), Roemenië (bijna 8000), Spanje (ruim 6500) en China (ruim 6100).