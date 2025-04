Floriade kost Almere door reeks fouten bijna 130 miljoen euro

ALMERE (ANP) - De geflopte Floriade van 2022 heeft Almere bijna 130 miljoen euro gekost, zo'n 25 miljoen euro meer dan de gemeente aanvankelijk dacht. Het college kwam eerder in de eindafrekening uit op een verlies van ruim 103 miljoen. Volgens de raadscommissie die onderzocht waarom het mondiale tuinbouwevenement in Almere mislukte, gaat het echter om 128,9 miljoen.

In het donderdag gepresenteerde eindrapport van de raadsenquête staat dat de Floriade door heel wat fouten "niet tot bloei" is gekomen. "Het project is op een groot aantal gebieden niet goed verlopen."

Almere rekende op ruim 2 miljoen bezoekers, maar het evenement - dat in de coronatijd werd gehouden - trok slechts 700.000 mensen. De gemeente had als enige aandeelhouder begroot dat de Floriade 10 miljoen euro zou kosten, maar dat bedrag viel veel hoger uit. De gemeenteraad besloot eind 2023 om een raadsenquête te houden, om feiten boven tafel te krijgen en ook om lessen te trekken voor de toekomst.