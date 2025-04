Uitermark vindt beelden azc-protesten Uden afgrijselijk

DEN HAAG (ANP) - De beelden van de uit de hand gelopen protesten tegen asielopvang in Uden zijn "afgrijselijk", vindt minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken). "Het raakt mij ook om dat zo te zien. Die woede. Een demonstratie die zo uit de hand loopt dat een burgemeester uiteindelijk met een noodbevel de boel uit elkaar moet halen." De NSC-minister zei in de Tweede Kamer tegen het ANP dat ze vrijdag spreekt met de burgemeester van de gemeente Maashorst, waar Uden onder valt.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten trok vorige week via de NOS een verband tussen het Haagse asielbeleid en de azc-protesten. Dit verband "begrijp ik voor een stukje wel", reageerde Uitermark. Maar van een aanleiding wil ze niet spreken.

Met name de spreidingswet, die de verdeling van asielzoekers over gemeenten regelt, speelt volgens de VNG een rol. Uitermark: "Het is duidelijk dat de spreidingswet ingetrokken gaat worden. Het roept in die zin misschien gevoelens die er al zijn in versterkte mate op."