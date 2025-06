FNV dreigt met langere staking afvalverwerkers om plastictaks

UTRECHT (ANP) - Medewerkers in de afvalverwerking gaan nogmaals staken als het demissionaire kabinet doorgaat met de plannen rond het schrappen van een geplande belastingheffing op plastic voor bedrijven. Hiermee dreigt vakbond FNV op de laatste dag van de driedaagse staking in de afvalsector. De eventuele werkonderbreking zal in de week na Prinsjesdag plaatsvinden en ruim een week duren, zegt FNV-bestuurster Hanan Yagoubi.

De Tweede Kamer kijkt welke onderwerpen controversieel worden verklaard en dus door het volgende kabinet worden behandeld. Of werknemers opnieuw staken hangt ervan af of het schrappen van de plastictaks op het bordje van afvalverwerkers komt, zegt Yagoubi. "De komende drie weken zijn cruciaal."

FNV kondigde de staking aan uit onvrede over de maatregel. De vakbond vreest dat de 567 miljoen euro die de belasting jaarlijks moest opleveren vanaf 2028, wordt afgewenteld op afvalverwerkers.