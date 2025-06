Wilders: steun voor Oekraïne staat na kabinetsval onverkort vast

DEN HAAG (ANP) - De steun van de PVV voor Oekraïne staat ook na de kabinetsval "onverkort vast", verzekert partijleider Geert Wilders bij het debat over de coalitiebreuk. Tijdens zijn jaar in de coalitie werd dit regelmatig in twijfel getrokken door de oppositie, omdat Wilders in het verleden regelmatig zijn sympathie heeft geuit voor het regime van de Russische president Vladimir Poetin.

Frans Timmermans is na het recente bezoek van Wilders aan het conservatieve congres CPAC in Hongarije niet overtuigd van Wilders' afkeer van Rusland en steun voor Oekraïne. Daar stond de radicaal-rechtse politicus "triomfantelijk met Poetinvrienden op het podium", vindt de leider van GroenLinks-PvdA. Dat Wilders herhaalt dat Rusland in de oorlog met Oekraïne de "agressor" is, overtuigt Timmermans niet.