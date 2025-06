PVV wil asielwetten Faber alsnog doorzetten

DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders wil nog steeds dat de asielwetten van zijn voormalig asielminister Marjolein Faber doorgang vinden. Dat zegt hij in het debat over de val van het kabinet. "We gaan die wetten niet controversieel verklaren. Natuurlijk willen we dat die wetten zo snel mogelijk door de Kamer behandeld worden," zei de PVV-leider.

Chris Stoffer, voorman van de SGP, vroeg Wilders naar de asielvoorstellen, "die wat ons betreft zo snel mogelijk van kracht moeten worden. Want dat helpt echt om de asielinstroom te beperken", is de overtuiging van de christelijk-conservatieve partij. Dat Wilders ook door wil, stelt Stoffer gerust. "Laten we daarin samen optrekken om die wetten door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen."

Eerder woensdag zei ook VVD-voorvrouw Dilan Yeşilgöz dat zij de wetten alsnog wil doorvoeren. Wilders heeft naar eigen zeggen zijn steun voor het kabinet ingetrokken, omdat het asielbeleid niet aan zijn eisen voldeed.