FNV ook niet eens met 'verzachting' van ingrepen in AOW

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 15:19
UTRECHT (ANP) - FNV is het niet eens met voorstellen waarmee een meerderheid in de Tweede Kamer de ingreep in de AOW wil "verzachten". Volgens de grootste vakbond van Nederland komt het nog steeds neer op een schending van gemaakte afspraken in het pensioenakkoord uit 2019 tussen bonden, werkgevers en de politiek.
"Voor de FNV is dit niet genoeg om terug aan tafel te komen, want nog steeds houdt dit in dat het zwaarbevochten pensioenakkoord eenzijdig wordt verbroken en het getuigt van weinig respect voor de polder", meldt de vakbond.
