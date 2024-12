FNV 'woedend' over einde Noodfonds Energie

UTRECHT (ANP) - De FNV is "enorm boos" dat het kabinet het energiefonds voor minima stopt. Dat betekent dat huishoudens met lagere inkomens volgend jaar geen beroep meer kunnen doen op deze steun. "Mensen worden hierdoor letterlijk in de kou gezet", zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. "Dit gaat voor enorme problemen zorgen."

Donderdagavond meldde staatssecretaris Jurgen Nobel (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer dat hij geen bijdrage heeft weten te krijgen van het bedrijfsleven. Daarom stopt het tijdelijke noodfonds, hoewel het kabinet al 60 miljoen euro had gereserveerd.

"Dat wordt dan een paar dagen voor kerst nog even over de schutting gegooid terwijl iedereen bijna vakantie heeft. Dat lijkt een bewuste strategie van de staatssecretaris", zegt Jong. "De staatssecretaris geeft de energiebedrijven de schuld, die op hun beurt ontkennen. Er wordt ruzie gemaakt over de hoofden van kwetsbaren heen."

De FNV vindt dat het kabinet alsnog verder moet met het energiefonds, ook zonder de steun van bedrijven. "Het kan niet zo zijn dat tienduizenden gezinnen de dupe worden van een strijd tussen de overheid en de energiemaatschappijen. De gereserveerde 60 miljoen euro is op de rijksbegroting een te verwaarlozen klein bedrag. Maar wel een bedrag dat voor mensen echt het verschil kan maken."