Ergernis van automobilisten: truckers begroeten elkaar met felle knipperende lichten, mag dat eigenlijk wel?

Vrachtwagenchauffeurs die elkaar onderweg begroeten met een lichtshow. Of proberen ze toch een andere weggebruiker te waarschuwen met hun gesein? Er zijn veel automobilisten die zich aan de felle, knipperende lichten ergeren. Mag dat eigenlijk wel?

AD-lezer Astrid van de Werff ergert zich mateloos aan de lichtbundels en vraagt zich af of de truckers geen bekeuring riskeren. Autokenner Niek Schenk is wederom niet te beroerd om tekst en uitleg te geven bij deze prangende vraag.

Lichtshow

De vraag van Astrid is glashelder: “Ik erger mij ontzettend aan vrachtwagens die elkaar kennelijk groeten door met groot licht en felle schijnwerpers naar elkaar te knipperen. Mag dat zomaar?” Het antwoord van Schenk is even duidelijk: nee, dat mag absoluut niet.

“Het antwoord op uw vraag is simpel”, begint hij. “De bestuurder die zich hieraan schuldig maakt, riskeert een boete van 180 euro vanwege het oneigenlijk gebruik van de autoverlichting. Knipperen met je lichten mag in Nederland uitsluitend ‘ter afwending van dreigend gevaar’ (artikel 28 van het RVV 1990).”

Wanneer mag je dan wel knipperen?

Natuurlijk zijn er situaties waarin lichtsignalen wel zijn toegestaan. Denk aan het waarschuwen van een tegenligger die in het donker zonder verlichting rijdt, of een bestuurder die anderen verblindt met groot licht. Ook mag je je alarmlichten inschakelen bij een file of wanneer je met autopech plotseling stil komt te staan.

Maar knipperen om je collega-trucker te begroeten, iemand te bedanken of een automobilist erop te wijzen dat het verkeerslicht inmiddels op groen staat? Nee, dat mag allemaal niet. Zelfs niet om iemand vriendelijk te laten invoegen of om je frustratie te uiten richting een zondagsrijder.

De regels voor lichtsignalen gelden trouwens ook voor claxonneren. Even toeteren om je voetbalclub te eren of een vriend uit te zwaaien bij vertrek is officieel verboden. Alleen als er echt sprake is van dreigend gevaar – bijvoorbeeld een auto die onverwacht invoegt of een voertuig dat per ongeluk achteruit rolt – mag je op de toeter drukken.

En hoe zit dat in het buitenland?

In sommige Europese landen worden de regels rondom knipperen en claxonneren overigens wat soepeler (of zelfs strenger) toegepast. Buiten de bebouwde kom is het in landen als Frankrijk en Spanje soms zelfs verplicht om met je lichten te knipperen bij een inhaalmanoeuvre. En er zijn landen waar het heel normaal is om te toeteren op smalle wegen, wanneer je een onoverzichtelijke bocht nadert.

Bron: AD