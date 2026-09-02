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Forensische Opsporing doet onderzoek bij grasveld Overasselt

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 16:02
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OVERASSELT (ANP) - Het onderzoek op een grasveld in de buurt van Overasselt is nog altijd gaande. Even voor 15.30 uur arriveerden enkele busjes van de Forensische Opsporing van de politie op het veld, ziet een ANP-verslaggever. Leden van het gespecialiseerde team doen onderzoek bij een greppel en bossage. Ook vliegt er nog een drone boven het gebied.
Het is niet bekend of en wat er precies is gevonden. Het gebied ligt net onder het nabijgelegen Nederasselt, in de buurt van de Uiterdijksestraat.
De politie liet eerder al weten dat de ME woensdag opnieuw ondersteunt bij het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Het onderzoek richt zich woensdag op het vinden van mogelijk bewijsmateriaal.
De gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, kon nog geen nieuwe informatie delen over bijvoorbeeld het sluiten van de woning die het doelwit was. Volgens een woordvoerder heeft de "kleine gemeente" de handen vol aan alles wat er is gebeurd. Of er nog een bijeenkomst komt voor bewoners die vragen hebben of zich zorgen maken, wist ze niet.
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