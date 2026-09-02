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Advocaten Richard K. krijgen uitstel voor pleidooi Weiteveen-zaak

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 16:03
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LEEUWARDEN (ANP) - De advocaten van Richard K. (53) hebben woensdag het gerechtshof in Leeuwarden ervan overtuigd de zaak over de dubbele moord in Weiteveen uit te stellen. Dat deed raadsman Justus Reisinger vlak voor het begin van zijn pleidooi in hoger beroep. De advocaten hebben drie uur nodig voor hun pleidooi. Het hof honoreerde het verzoek. Op 5 oktober wordt een vierde zittingsdag gepland.
K. staat terecht voor de moord op Ineke (44) en Sam (38) in januari 2024. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tegen K. een levenslange celstraf geëist.
"We voelen ons niet in staat om direct het pleidooi te gaan uitspreken", aldus Reisinger. Dat had te maken met een extra en ingelast getuigenverhoor op woensdagochtend. Een getuige, werkzaam bij de politie, vertelde slachtoffer te zijn van pesterijen door Sam en Ineke in hun voormalige woonplaats Velsen-Zuid.
Reisinger wilde meer tijd om dit getuigenverhoor in zijn pleidooi te verwerken. "Ik kan het niet verantwoorden om vanavond laat in de auto te stappen en dan te bedenken dat we iets vergeten zijn. Het is wel een zaak waarin levenslang is geëist."
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