Formatie gaat verder, Letschert spreekt van cruciale week

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 11:58
DEN HAAG (ANP) - Informateur Rianne Letschert hervat maandag de gesprekken met D66, CDA en VVD. "Dit wordt een cruciale week", zei ze op haar eerste werkdag in het nieuwe jaar. De partijen bespreken onder meer de begroting en de vraag of andere partijen bij het proces betrokken moeten worden.
De drie partijen hebben samen 66 zetels in de Tweede Kamer. Als de partijen een meerderheidscoalitie willen vormen, moet daar nog minstens een partij bij. Ook de optie voor een minderheidskabinet ligt op tafel. Letschert: "Er zijn verschillende mogelijkheden en die zijn we met elkaar aan het verkennen. Daar moeten we deze week een keuze in gaan maken. En ook financieel zijn er allerlei scenario's en opties."
Maandagmiddag spreekt Letschert met de secondanten van D66, VVD en CDA. Later deze week schuiven ook de partijleiders aan voor de verdere formatieonderhandelingen.
