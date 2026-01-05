Kou en sneeuw zorgen voor overlast in Europa

AMSTERDAM (ANP/DPA) - Het koude weer leidt op verschillende plekken in Europa tot overlast. Zo zijn in Schotland honderden scholen gesloten door zware sneeuwval en de dagenlang aanhoudende kou. In Aberdeen en regio's ten noorden daarvan heeft het weg-, spoor- en luchtverkeer hinder ondervonden van de temperaturen.

Ook in het zuidoosten van Europa zorgt de kou voor problemen. Zo is in grote delen van Roemenië code geel afgekondigd vanwege de zware sneeuw, met name in berggebieden in het westen van het land. In de regio Transsylvanië zouden enkele afgelegen plekken onbereikbaar zijn geworden door sneeuw op het wegdek. In Tsjechië werd nabij de grens met Beieren een uitschieter van -30,6 graden gemeten. Over de grens, in Duitsland, worden dinsdag temperaturen tot 17 graden onder nul verwacht.

Naast Schiphol, waar al zeker 450 vluchten werden geannuleerd en dat ook per trein niet bereikbaar is, werden ook op de luchthavens van Stockholm, Londen en Kopenhagen vluchten geschrapt, met name in de ochtend.