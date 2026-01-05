ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen ongevallen door gladde wegen

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 11:57
anp050126108 1
UTRECHT (ANP) - De sneeuw en gladheid leiden tot tientallen ongevallen en pechgevallen op de weg. Een overzicht van het verkeerscentrum van Rijkswaterstaat laat zien dat veel weggebruikers in de problemen zijn gekomen. De meldingen variëren van geschaarde of van de weg gegleden vrachtwagens tot auto's die overdwars op de rijbaan belanden.
Meerdere wegen zijn (deels) afgesloten als gevolg van de winterse weersomstandigheden. Volgens de wegbeheerder stond er rond 11.15 uur nog ongeveer 350 kilometer file, met name rond Amsterdam en Utrecht. Ook in delen van Zeeland en het westen van Noord-Brabant is het lastig rijden.
De meeste files leveren volgens RWS nu minder dan een half uur vertraging op. De langste file staat op de A27 tussen Lexmond en Lunetten. De extra reistijd is hier een uur.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

145616704_m (1)

Dit zijn de hobby’s waar vrouwen massaal op afknappen

anp 516830585

Waarom worden we eigenlijk zo blij van sneeuw?

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

gandr-collage

Anthony Hopkins: van ‘Domme Dennis’ tot gentleman‑kannibaal

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

Loading