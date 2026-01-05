Tientallen ongevallen door gladde wegen

UTRECHT (ANP) - De sneeuw en gladheid leiden tot tientallen ongevallen en pechgevallen op de weg. Een overzicht van het verkeerscentrum van Rijkswaterstaat laat zien dat veel weggebruikers in de problemen zijn gekomen. De meldingen variëren van geschaarde of van de weg gegleden vrachtwagens tot auto's die overdwars op de rijbaan belanden.

Meerdere wegen zijn (deels) afgesloten als gevolg van de winterse weersomstandigheden. Volgens de wegbeheerder stond er rond 11.15 uur nog ongeveer 350 kilometer file, met name rond Amsterdam en Utrecht. Ook in delen van Zeeland en het westen van Noord-Brabant is het lastig rijden.

De meeste files leveren volgens RWS nu minder dan een half uur vertraging op. De langste file staat op de A27 tussen Lexmond en Lunetten. De extra reistijd is hier een uur.