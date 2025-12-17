ECONOMIE
Pensioenfondsen kwetsbaar bij mogelijke AI-zeepbel, zegt DNB

Economie
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 8:54
anp171225070 1
AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse pensioenfondsen beleggen fors in techaandelen en zijn daarmee kwetsbaar voor een mogelijke AI-zeepbel. Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag in een analyse. Volgens de toezichthouder zijn de fondsen gevoelig voor koersschommelingen van techaandelen, zeker nu er steeds vaker wordt gewaarschuwd voor de hoge waardering van die aandelen.
Uit onderzoek van DNB komt naar voren dat pensioenfondsen eind juli ruim 150 miljard euro hadden belegd in aandelen van techbedrijven. Dat is bijna 43 procent van hun portefeuille met beursgenoteerde aandelen en 8 procent van hun totale balans. Vergeleken met januari 2020 gaat het om een toename van bijna 50 procent.
Volgens DNB staan techaandelen bekend om hun hoge rendement. Hun koersontwikkeling hangt de laatste tijd vooral samen met de hoge verwachtingen rond AI en de winsten die daarmee in de komende jaren te behalen zijn. Er is echter ook veel twijfel bij beleggers over de mate waarin deze winsten daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.
