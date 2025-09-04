ECONOMIE
Forse toename gps-jamming vanuit Rusland boven Zweden geteld

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 14:12
anp040925121 1
NORRKÖPING (ANP) - In Zweden is een flinke toename gezien in het aantal verstoringen van onder meer gps-signalen boven delen van de Baltische Zee. Dat meldt het landelijke Transportagentschap, dat toeziet op de sector. In 2023 ging het nog om 55 incidenten, medio augustus dit jaar waren dat er al 733.
De verstoringen zijn volgens het agentschap terug te leiden naar Russisch grondgebied. Het gaat om zowel het blokkeren of ontregelen van het signaal als 'spoofing'. In dat laatste geval worden valse locaties gesuggereerd.
Hoewel de incidenten zich aanvankelijk met name voordeden in het oosten van Zweden en boven internationale wateren, spreidden deze zich recentelijk uit over ook andere delen van Zweden, aldus het agentschap.
Het gevaar van de verstoringen voor de luchtvaart werd begin juni al door Estland, Finland, Letland, Litouwen en Polen opgeworpen bij het samenwerkingsverband voor de luchtvaart ICAO. Ook Rusland is daarvan lid. Deze herfst willen de landen het thema opnieuw bespreken.
