KNGU-directeur Boer wil na rapport ingrijpen in topsportsysteem

ARNHEM (ANP) - Algemeen directeur Remco Boer van turnbond KNGU ziet het rapport van Jeroen Bijl als kans om in te grijpen in het topsportsysteem. Het rapport signaleert structurele tekortkomingen in leiderschap, cultuur en structuur.

Aanleiding voor het onderzoek was het herhaaldelijke vertrek van technisch directeuren bij de KNGU. Tussen 2022 en 2025 vertrokken bij de KNGU vier technisch directeuren: Mark Meijer, Jeroen van Leeuwen, interim Heleen Crielaard en later Vincent Reimering.

"Het onderzoek is een opeenstapeling van dingen die beter kunnen", zegt Boer tegen het ANP. "Ik herken veel van wat Jeroen aanstipt. Ik denk dat het misschien wel bij mensen in de hoofden zat, onder andere bij mijzelf. Sluimerend gaan dingen soms niet helemaal goed. Dan moet er momentum ontstaan om even goed uit te zoomen. Dat is, door middel van dit onderzoek, gebeurd na het uitvallen van Vincent dit jaar. Want, misschien is er wel meer aan de hand dan iemand die uit zijn functie stapt."

Niet één oorzaak

Boer, die december 2022 in dienst kwam bij de KNGU, gaf destijds al aan gebrek aan leiderschap, management en verbinding te zien. "Waarom we dit niet eerder op papier hebben gezet is omdat het probleem niet één oorzaak kent. Er wordt vaak gezegd dat turnen anders is", zegt hij. "Maar wat je daar eigenlijk mee zegt, is: ik gooi de luiken dicht, want het is hier anders. Die houding, daar moeten we vanaf."

"Cultuur veranderen is het meest ingewikkelde", zegt hij. "In eerste instantie gaan we actie ondernemen met de mensen die al in het systeem zitten. Maar als er mensen zijn die niet mee willen of kunnen in de veranderingen, dan kan dat betekenen dat dat personele consequenties heeft. Vooralsnog is dit echter nog geen verkapte boodschap dat we flink gaan saneren."