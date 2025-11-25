Trump stuurt gezant naar Poetin voor overleg over vredesplan

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Trump stuurt speciaal gezant Steve Witkoff naar de Russische president Poetin voor overleg over het door het Witte Huis opgestelde vredesplan tussen Moskou en Oekraïne. Het is niet de eerste keer dat Witkoff met Poetin gaat praten in een poging een einde te maken aan de strijd.

De Amerikaanse staatssecretaris van het leger, Dan Driscoll, zal met de Oekraïense kant overleggen. Trump hoopt daarmee het vredesplan te kunnen afronden, meldde hij op zijn spreekbuis Truth Social. De president benadrukte dat hij pas een ontmoeting met Zelensky of Poetin zal hebben als het akkoord om het conflict te beëindigen "definitief is of zich in de laatste fase bevindt."

Volgens de president is er de afgelopen week enorme vooruitgang geboekt. Het oorspronkelijke 28-puntenplan voor vrede is bijgesteld met aanvullende input van beide partijen, en er zijn nog maar een paar punten van onenigheid over, aldus Trump.