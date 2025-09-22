Fox News: Hamas stuurt voorstel voor deal naar Trump

DOHA (ANP) - Hamas heeft een persoonlijke brief opgesteld voor de Amerikaanse president Donald Trump. Dat bericht het Amerikaanse Fox News op basis van anonieme bronnen. Het zou gaan om een aanbod om de helft van de gijzelaars in Gaza vrij te laten als Trump een gevechtspauze van zestig dagen kan garanderen.

Volgens een correspondent van Fox bevindt de brief zich nog bij de autoriteiten in Qatar, een Golfstaat die optreedt als bemiddelaar. Trump zou het voorstel in de loop van de week moeten ontvangen. In de Gazastrook zouden zich nog enkele tientallen gijzelaars bevinden, van wie er volgens Israëlische media vermoedelijk nog zo'n twintig in leven zijn.

De brief kan ervoor zorgen dat Trump zich persoonlijker gaat bemoeien met het diplomatieke proces rond de oorlog in Gaza. Dat verloopt nog moeizamer sinds Israël deze maand Hamasleden in Qatar bombardeerde die betrokken waren bij de onderhandelingen.