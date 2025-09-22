ECONOMIE
Wiegendood komt weer vaker voor, organisaties bezorgd

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 15:20
anp220925147 1
AMSTERDAM (ANP) - Het aantal gevallen van wiegendood in Nederland is de afgelopen jaren opvallend gestegen, stellen meerdere organisaties die zich daar zorgen om maken. Hoewel de oorzaak onduidelijk is, wijst kenniscentrum VeiligheidNL erop dat op sociale media "steeds meer onduidelijke en mogelijk soms gevaarlijke adviezen" rondgaan.
In de jaren 80 van de vorige eeuw stierven jaarlijks meer dan tweehonderd jonge kinderen in hun slaap. Door voorlichting en preventie daalde dit aantal tot circa 25 per jaar. Het was lange tijd stabiel, maar de laatste drie jaar is een toename te zien: in 2022 overleden 36 baby's door wiegendood, in 2023 waren het er 41 en vorig jaar 37, becijferen VeiligheidNL en andere organisaties. Ze baseren zich onder meer op CBS-cijfers.
Door tegenstrijdige informatie kunnen mensen in de war raken, denken experts. VeiligheidNL vraagt daar samen met de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en de Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen aandacht voor.
