Fox News wil op 17 september debat tussen Harris en Trump

WASHINGTON (ANP) - Fox News heeft Kamala Harris en Donald Trump uitgenodigd voor een debat op dinsdag 17 september. Dat maakte de Amerikaanse zender bekend.

De bedoeling is dat de ervaren presentatoren Bret Baier en Martha MacCallum het debat leiden. Zij verslaan doorgaans bij Fox de belangrijke politieke gebeurtenissen, zoals verkiezingen. Het debat moet in Pennsylvania plaatsvinden, al staat de nieuwszender open voor alternatieven. Ook wat betreft de datum, het format en of er al dan niet publiek bij mag zijn.

Door de terugtrekking van president Joe Biden uit de verkiezingsrace is de campagne enigszins opgeschud. Biden en Trump zouden op 10 september nog een televisiedebat houden bij ABC News.

Biden en Trump stonden eind juni al tegenover elkaar. Het was voor het eerst dat een televisiedebat met presidentskandidaten zo vroeg in het jaar werd gehouden. Die debatten vinden doorgaans plaats in september en oktober en worden traditioneel georganiseerd door de neutrale Commission on Presidential Debates. Het debat bij CNN verliep voor Biden desastreus waarop hij zijn kandidatuur introk na druk vanuit zijn eigen partij.