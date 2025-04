De maandag overleden paus Franciscus liet in zijn testament opnemen dat hij begraven wil worden in de Basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome en niet in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan, in tegenstelling tot veel eerdere pausen.

Het Vaticaan publiceerde zijn testament in de avond. In de tekst staat dat de 88-jarige Franciscus begraven wil worden "in de grond, zonder grafversiering", maar met de inscriptie van zijn pauselijke naam in het Latijn: Franciscus.