Hassan ziet Laureus Sport Award naar turnster Biles gaan

MADRID (ANP) - Atlete Sifan Hassan heeft naast de prestigieuze Laureus World Sports Award gegrepen. De prijs voor sportvrouw van het jaar ging bij de uitreiking in Madrid naar turnster Simone Biles. Die won na een comeback op de Olympische Spelen van Parijs drie keer goud en een keer zilver.

Hassan had haar nominatie ook verdiend vanwege haar prestaties op de Spelen in Parijs. Daar won ze goud op de marathon en veroverde ze op de 5000 en 10.000 meter een bronzen medaille.

Ook Max Verstappen greep naast de award voor sportman van het jaar. Verstappen was na zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 voor de vierde keer op rij genomineerd. Hij won de Laureus Award in 2022. Dit jaar ging de prijs naar de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis, die goud veroverde op de Spelen van Parijs en meerdere keren zijn eigen wereldrecord verbeterde.