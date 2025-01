Frank Heinen wint laatste Slimste mens met Freriks en Van Rossem

- Frank Heinen is de winnaar van het jubileumseizoen van De slimste mens, waaraan alleen voormalige winnaars en finalisten meededen. De 39-jarige journalist troefde in de finale voormalig VVD-minister Klaas Dijkhoff en presentatrice Lisa Loeb af. Heinen zei in een gesprek met het ANP dat hij het "extra eervol" vindt om het laatste seizoen met presentator Philip Freriks en jurylid Maarten van Rossem te hebben gewonnen.

Door zijn winst mag Heinen zich nu "de slimste der slimsten" noemen. "Dat heeft iets potsierlijks, echt iets heel komisch. Die titel zal ik dan maar dragen", lacht Heinen. De journalist deed twee keer eerder mee aan de KRO-NCRV-kennisquiz, aan een regulier seizoen in de winter van 2021/2022 en aan een jubileumseizoen in 2022 dat bij NPO Start te zien was. Om nu te strijden tegen oud-winnaars en andere oud-finalisten ervoer de journalist als extra uitdagend. "Zij speelden ook allemaal echt om te winnen en wisten allemaal veel. Het is leuk om een spelletje te spelen tegen mensen die aan je gewaagd zijn."

Nu Freriks en Van Rossem na dertien jaar en vijfentwintig seizoenen afzwaaien, ziet Heinen zichzelf niet als een mogelijke vervanger van Van Rossem als jurylid. "Dat zou hartstikke leuk zijn, maar anderen zijn veel geschikter dan ik." Eerder was al bekendgemaakt dat Herman van der Zandt de opvolger van Freriks is. De 50-jarige presentator won het vorige seizoen van De slimste mens en deed ook mee aan het jubileumseizoen. Hij strandde in de finaleweek.