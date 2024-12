Frankrijk beschuldigt landen van obstructie akkoord over plastic

Frankrijk beschuldigt een handvol landen ervan de onderhandelingen in Zuid-Korea over 's werelds eerste verdrag om plasticvervuiling te beteugelen te dwarsbomen. "We zijn bezorgd over de voortdurende obstructie door de zogenaamde 'gelijkgestemde landen'", zei Olga Givernet, de Franse minister van Energie, zondagochtend. Ze verwees daarmee naar een groep voornamelijk olieproducerende landen.

Meer dan honderd landen zijn voorstander van een akkoord dat de productie van plastic wereldwijd moet gaan beperken. Maar zij zien zich gesteld tegenover de kleinere groep olieproducerende landen, waaronder Saudi-Arabië, die wil dat het akkoord zich beperkt tot afspraken over plastic afval en die bezwaar maakt tegen afspraken over productievermindering en het uitfaseren van bepaalde chemische stoffen in de productie. Bij het maken van plastic worden precursoren gebruikt die zijn afgeleid van fossiele brandstoffen.

De vijfde en in principe laatste bijeenkomst van het Intergouvernementeel Onderhandelingscomité van de VN (INC-5), waarop de landen proberen om tot een wettelijk bindend internationaal verdrag te komen, wordt zondag in het Zuid-Koreaanse Busan afgerond. Veel onderhandelaars vrezen dat er geen afspraak komt en dat er wellicht alsnog wordt besloten om een extra bijeenkomst in te plannen.

Meer dan 90 procent van het plastic in de wereld wordt momenteel niet gerecycled. Zonder akkoord zal de productie van plastic in 2060 naar verwachting zijn verdrievoudigd.