Frankrijk, Duitsland en VK bereid tot defensieve actie tegen Iran

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 23:15
anp010326186 1
BERLIJN/LONDEN/PARIJS (ANP/AFP) - De leiders van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben verklaard bereid te zijn "noodzakelijke en proportionele defensieve acties" te ondernemen als reactie op Iraanse vergeldingsaanvallen, met als doel de militaire capaciteiten van Teheran "bij de bron te vernietigen". Dat schrijven de landen, ook bekend als E3, in een gezamenlijke verklaring.
Teheran reageerde op het Amerikaanse en Israëlische offensief dat zaterdag begon met aanvallen op Israël en op buurlanden met Amerikaanse bases. De Europese leiders spraken hun "ontzetting" uit over deze "willekeurige en disproportionele" aanvallen en zeiden mogelijke maatregelen te bespreken met de VS en hun bondgenoten in de regio.
Iran stelt "geen grenzen" aan zijn recht om zichzelf te verdedigen, zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zondag tegen ABC News. "Wat de Verenigde Staten doen is een daad van agressie. Wat wij doen is onszelf verdedigen. Dat is een groot verschil", benadrukte hij.
