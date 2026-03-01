ECONOMIE
Starmer: VS mogen Britse bases gebruiken tegen raketten Iran

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 22:52
LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer heeft een verzoek van de Verenigde Staten geaccepteerd om Britse bases te gebruiken voor defensieve aanvallen op Iraanse raketten in opslagdepots of lanceerinstallaties.
"De Verenigde Staten hebben toestemming gevraagd om Britse bases te gebruiken voor dat specifieke en beperkte defensieve doel. We hebben besloten dit verzoek te accepteren om te voorkomen dat Iran raketten in de regio afvuurt", aldus Starmer in een videoboodschap op X.
Starmer zei ook dat het Verenigd Koninkrijk niet bereid is deel te nemen aan offensieve acties tegen Iran.
