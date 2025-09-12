ECONOMIE
Frankrijk ontbiedt Russische ambassadeur om drones boven Polen

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 9:50
PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk heeft de Russische ambassadeur ontboden, heeft minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot gezegd op de zender France Inter. Volgens Barrot zal hem vrijdagochtend gezegd worden "dat we ons niet laten intimideren". Aanleiding zijn de Russische drones die in Polen zijn neergekomen en neergeschoten.
"Of het nu opzettelijk was of niet, per ongeluk of niet, het is in alle gevallen zeer ernstig. Dit is allemaal absoluut onaanvaardbaar. Dit alles komt bovenop de talloze provocaties van Vladimir Poetin", aldus Barrot, verwijzend naar de president van Rusland.
Donderdagavond kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan dat Frankrijk drie straaljagers naar Polen stuurt om te helpen bij de verdediging van het Poolse luchtruim. Hij zei daarbij ook dat Frankrijk niet zal "toegeven aan de toenemende intimidatie door Rusland".
Meerdere Europese landen hebben de Russische ambassadeur ontboden. Nederland deed dat donderdag ook.
