AEX-index in de lift na rentebesluit en nieuwe records op Wall Street

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag verder omhoog, na de kleine koerswinst een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan de aanhoudende opmars op Wall Street, waar de hoop op een renteverlaging door de Federal Reserve en het optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI) zorgden voor nieuwe recordstanden. In Europa kauwden beleggers nog na op het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente in het eurogebied onveranderd te laten. De ECB werd daarbij iets positiever over de economische groei dit jaar.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 909,16 punten. De hoofdindex won een dag eerder 0,5 procent. De MidKap steeg 0,5 procent tot 903,42 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,3 procent. Londen won 0,1 procent. De Britse economie liet in juli een nulgroei zien op maandbasis, na een groei van 0,4 procent in juni.

Optimisme in de VS

Een belangrijke drijver achter de stijging is de optimistische stemming op de Amerikaanse beurzen. De S&P 500, Nasdaq en Dow Jones tikken nieuwe all time highs aan, hetgeen investeerders in Europa stimuleert. Er is wat FOMO (fear of missing out) bij beleggers, wat zorgt voor koopkracht ook op Damrak.

De Europese Centrale Bank (ECB) liet recent de rente ongewijzigd, wat wat ademruimte geeft voor aandelen. Tegelijkertijd zijn inflatiecijfers in Duitsland en elders iets hoger dan verwacht, maar niet zó veel dat de markt op scherp staat. Die broodnodige balans tussen dreigende prijsdruk en monetair beleid met stabiliteit is precies wat zorgen en hoop geeft in één pakket.

Verschillen tussen sectoren

In de AEX waren er duidelijke favorieten: technologie- en informatiediensten, zoals Prosus, RELX en Wolters Kluwer, lieten bovengemiddelde stijgingen zien. Andere sectoren bleven stabiel. Financiële namen als ING en NN noteerden kleine plusjes. Aan de andere kant waren er ook aandelen met lichte verliezen, vaak bedrijven die gevoelig zijn voor wereldwijde inputprijzen of elementen als energie-kosten.

Wat beleggers in de gaten houden: verdere inflatierapporten, veranderingen in renteverwachtingen van centrale banken, en resultaten van ondernemingen in hun kwartaalcijfers. Als bijvoorbeeld toekomstige renteverhogingen dreigen of als kerninflatie opnieuw oplaait, kan het positieve sentiment snel omslaan. Voorlopig oogt het beeld echter iets minder heftig dan eerdere dagen: voorzichtig optimisme, zonder exuberantie.