Meuwly mist opwarmveld dicht bij stadion op WK atletiek

TOKIO (ANP) - Hoofdcoach Laurent Meuwly van de Nederlandse atletiekploeg ziet op tegen "logistieke uitdagingen" op de komende WK in Tokio. Vooral de afwezigheid van een opwarmveld vlak naast het stadion is een probleem. Atleten moeten een afstand van 4 kilometer overbruggen voor ze in het Japan National Stadium zijn voor hun wedstrijd.

"Het wordt een opgave. Zeker voor mij als coach, maar ook voor de atleten is het wennen", zei Meuwly tijdens een training vrijdag. "Ik kan niet op twee plekken tegelijk zijn, dus ik zal niet altijd in de callroom zijn, waar de atleten hun laatste voorbereidingen doen. Sommige atleten vinden het prettig dat ik erbij ben in hun routine voor de start. Ik bereid ze er nu op voor dat dat niet altijd het geval zal zijn."

De Atletiekunie is met 53 atleten afgereisd naar Japan. Het is de grootste ploeg ooit. De atleten, coaches en begeleiders zijn ondergebracht in een hotel waar alle andere deelnemende landenteams hun intrek hebben genomen.

Stadion gevuld

Een aantal atleten uit de Nederlandse ploeg werkte een korte training af in het Japan National Stadium. Het betekende voor onder anderen Femke Bol, Lieke Klaver, Nadine Visser en Ramsey Angela een weerzien met het stadion waar ze in 2021 hun olympische wedstrijden afwerkten. Toen zaten er vanwege corona geen toeschouwers in het stadion, deze keer zullen de tribunes wel gevuld zijn.

Het negendaagse toernooi begint zaterdag met de 35 kilometer snelwandelen. De start is met een half uur vervroegd naar 07.30 uur plaatselijke tijd vanwege de verwachte hitte. Het is in Tokio voor de derde zomer warmer dan ooit met temperaturen ver boven de 30 graden.