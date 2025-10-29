ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frankrijk scherpt verkrachtingswet aan na zaak Pelicot

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 18:37
anp291025254 1
PARIJS (ANP/AFP) - Het Franse parlement heeft een nieuwe wet aangenomen over verkrachtingen. Vanaf nu gelden alle seksuele handelingen zonder expliciete consent (toestemming) vooraf als verkrachting.
Tot nu werd verkrachting gedefinieerd als een seksuele handeling waarbij "geweld, dwang, dreiging of verrassing" werd gebruikt. Consent werd in de wet niet genoemd, waardoor aanklagers moesten aantonen dat daders de intentie hadden om iemand te verkrachten.
De wet kwam vorig jaar opnieuw onder de aandacht door de zaak rond Dominique Pelicot, die zijn echtgenote drogeerde en door tientallen mannen liet verkrachten. 35 van de mannen die terechtstonden in het megaproces ontkenden dat het om verkrachting ging, omdat ze zouden hebben gedacht dat ze meededen aan een rollenspel van het echtpaar.
Hoewel die mannen wel schuldig werden bevonden, toonde hun argumentatie volgens parlementariërs aan dat er een grijs gebied in de wet zat. Daarom werd besloten die aan te passen.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading