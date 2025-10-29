Frankrijk scherpt verkrachtingswet aan na zaak Pelicot

PARIJS (ANP/AFP) - Het Franse parlement heeft een nieuwe wet aangenomen over verkrachtingen. Vanaf nu gelden alle seksuele handelingen zonder expliciete consent (toestemming) vooraf als verkrachting.

Tot nu werd verkrachting gedefinieerd als een seksuele handeling waarbij "geweld, dwang, dreiging of verrassing" werd gebruikt. Consent werd in de wet niet genoemd, waardoor aanklagers moesten aantonen dat daders de intentie hadden om iemand te verkrachten.

De wet kwam vorig jaar opnieuw onder de aandacht door de zaak rond Dominique Pelicot, die zijn echtgenote drogeerde en door tientallen mannen liet verkrachten. 35 van de mannen die terechtstonden in het megaproces ontkenden dat het om verkrachting ging, omdat ze zouden hebben gedacht dat ze meededen aan een rollenspel van het echtpaar.

Hoewel die mannen wel schuldig werden bevonden, toonde hun argumentatie volgens parlementariërs aan dat er een grijs gebied in de wet zat. Daarom werd besloten die aan te passen.