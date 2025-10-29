ECONOMIE
Schiphol neemt honderden mensen aan voor nieuw reizigerssysteem

Economie
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 18:33
SCHIPHOL (ANP) - Schiphol zet tweehonderd nieuwe medewerkers in om te voorkomen dat de invoering van een nieuw Europees registratiesysteem gaat zorgen voor chaotische taferelen en langere wachtrijen. Ze begeleiden vanaf maandag passagiers van buiten de Europese Unie die het Schengengebied binnenkomen bij bijvoorbeeld het bedienen van het nieuwe zelfbedieningssysteem voor reizigers.
Het zogeheten Entry/Exit System (EES) wordt in 29 landen ingevoerd om het grenstoezicht te verbeteren. Het vervangt het handmatig stempelen van paspoorten. Momenteel heeft de EU geen zicht op hoeveel mensen precies voor een korte periode in het Schengengebied zijn en op tijd weggaan. Het nieuwe systeem moet dit oplossen. Het EES geldt alleen voor reizigers die maximaal 90 dagen binnen Schengen blijven.
Schiphol neemt de komende weken steeds meer nieuwe apparaten in gebruik voor het systeem, vertelde programmamanager EES Elise de Kok van Schiphol woensdag aan journalisten. Reizigers die binnenkomen in of vertrekken uit het Schengengebied moeten hun paspoort inscannen, waarna het apparaat het gezicht scant en vingerafdrukken maakt. Ze moeten daarna verder naar de paspoortcontrole. De Kok stelde dat Schiphol met de nieuwe medewerkers genoeg capaciteit heeft voor het systeem. De werknemers draaien nu al mee op andere plekken op de luchthaven.
Nederland voert het nieuwe registratiesysteem tot 10 april volgend jaar geleidelijk in. Tot die tijd worden paspoorten ook nog met de hand gestempeld. Uiteindelijk gebruiken dagelijks gemiddeld 15.000 tot 20.000 passagiers op Schiphol het systeem, schatte Rik Rovers, waarnemend afdelingshoofd bij het ministerie van Asiel en Migratie. Maar de komende tijd ligt dit aantal nog een stuk lager.
