Iran dreigt met aanvallen op grote Amerikaanse techbedrijven

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde zegt Amerikaanse techbedrijven als Apple, Google en Meta aan te zullen vallen als er meer Iraanse leiders worden gedood. De krijgsmacht beweert dat de techbedrijven "de belangrijkste rol spelen bij het bedenken en volgen van doelwitten voor moordaanslagen".

Achttien Amerikaanse bedrijven kunnen volgens de Garde vanaf woensdag 18.30 uur Nederlandse tijd "de vernietiging van hun relevante vestigingen verwachten als vergelding voor elke moord in Iran". Bedrijven die door Iran worden genoemd, zijn onder andere Apple, Google, Meta, Intel, Microsoft, Oracle, Tesla en chipfabrikant Nvidia.

De hoogste leider van Iran, Ali Khamenei, werd op 28 februari gedood bij de Amerikaanse en Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn meerdere politieke kopstukken gedood.

De dreiging komt op het moment dat de Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er gesprekken plaatsvinden om een einde te maken aan de oorlog, en tegelijkertijd dreigt hij de aanvallen tegen Iran op te voeren.